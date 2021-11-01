РИАМО - 1 ноя. Подмосковных автолюбителей попросили быть внимательными за рулем из-за тумана, также следует соблюдать скоростной режим и не маневрировать на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за тумана в ночь на 2 ноября. Предупреждение о непогоде будет действовать с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило, что при тумане видимость может снизиться до 200-700 м. В непогоду могут возникнуть затруднения в движении транспорта на дорогах, также увеличивается вероятность ДТП.

При управлении авто рекомендуется включить противотуманные фары.