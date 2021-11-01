РИАМО - 1 ноя. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером в понедельник отменили и задержали свыше 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 1 рейс задержан, 3 отменены. В Домодедове 5 рейсов задержаны, 12 отменены. В аэропорту Шереметьево задержаны 4 рейса, 9 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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