РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. В городском округе Домодедово маршрут автобуса №11 до 3 ноября будет курсировать по расписанию рабочих дней, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С 4 по 7 ноября автобус будет ходить по расписанию выходных. Маршрут соединяет микрорайон Южный и аэропорт Домодедово.

Весь общественный транспорт с 28 октября по 7 ноября работает по расписанию выходного дня. Также в этот период приостанавливается бесплатный проезд для людей старше 60 лет, кроме привитых и переболевших.

В эти дни в Подмосковье объявлены нерабочие дни. Это сделано, чтобы стабилизировать ситуация с коронавирусом в регионе.