РИАМО - 1 ноя. Организатору речных перевозок, компании «Волга-Комплекс», грозит штраф в размере до 1 млн рублей за проведение досугового мероприятия во время режима нерабочих дней в столице, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

«В ходе проведения ежедневных рейдов 1 ноября объединением было выявлено проведение досуговых мероприятий с очным присутствием граждан на территории Северного речного вокзала», - сказал Романов.

Он добавил, что компания не обеспечила соблюдение требований использования средств индивидуальной защиты и дистанцирования на мероприятии.

Организатора речных перевозок могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, а в том случае, если будут установлены факты причинения вреда здоровью людей, то сумма штрафа вырастет до 1 млн рублей. Кроме того, компании может грозить закрытие на 90 дней.

Всего в ходе обследования специалисты выявили 7 судов. Представители администрации будут приглашены в инспекцию.

Эпидканикулы в Москве начались 28 октября и продлятся по 7 ноября. Данная мера позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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