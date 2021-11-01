РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска победил челябинский «Трактор» со счетом 4:2 на выезде, сообщается в группе подольской команды в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинске подмосковная команда взяла реванш за поражение в домашнем матче, обыграв клуб, идущий на второй позиции в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Матч проходил в понедельник днем.

5 ноября ХК «Витязь» встретится с со столичным ЦСКА, а 7 ноября – с «Адмиралом» из Владивостока.

Сейчас «Витязь» находится на 11 строчке турнирной таблицы КХЛ конференции «Запад».