РИАМО - 1 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн через портал госуслуг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В условиях неблагоприятной эпидобстановки это самый удобный и безопасный способ пройти перепись. Ответы на вопросы заняли не более 20 минут. Напомню, что дистанционно переписаться можно до 8 ноября», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что до конца переписной кампании остается еще 2 недели. До 14 ноября жители Люберец могут дождаться переписчика дома или прийти на любой из 109 переписных пунктов.

«Их адреса и режим работы можно узнать на сайте администрации люберцы.рф. Участвуя в переписи, мы с вами решаем, в какой стране будут жить наши дети. Перепись – это точность принятия решений в сфере экономики и социальной политики! Давайте вместе создадим это будущее», - пояснил Ружицкий.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.