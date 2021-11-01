РИАМО - 1 ноя. Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге из-за тумана, также следует соблюдать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С 20:00 1 ноября и до 10:00 2 ноября в мегаполисе прогнозируется туман с видимостью до 200-700 м.

Ранее в Московском регионе с 21 часа 1 ноября до 9 часов 2 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

Также в понедельник утром дымка наблюдалась в ряде районов мегаполиса.

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