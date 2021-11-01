РИАМО - 1 ноя. ДТП с участием 5 автомобилей произошло на внешней стороне 22 км МКАД, движение затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы столицы.

Движение транспорта затруднено по двум полосам трассы. Машины могут проехать по трем полосам.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовался затор длиной около 6 км. Загруженность городских дорог сейчас оценивается в 3 балла из 10 возможных.