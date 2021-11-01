РИАМО - 1 ноя. Для того, чтобы отказаться от услуг мигрантов на стройках в Москве, нужно, прежде всего, решить вопрос с образованием и наладить выпуск инженеров, сообщил эксперт по строительству Олег Филиппов.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что Москва вынуждена разработать план полного отказа от мигрантов на стройках.

«Для того, чтобы это (отказаться от мигрантов на стройках – ред.) сделать нужно в первую очередь наладить образование. Нужно обеспечить выпуск высококвалифицированных инженеров, а также обычных строителей и насытить ими стройки, чтобы они приобрели опыт. После этого уже можно будет рассматривать отказ от дополнительной рабочей силы», – сказал Филиппов в эфире радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, что на данную работу потребуется 5-7 лет. По его словам, это происходит из-за того, что система образования сейчас не может выдавать такого количества строителей и инженеров.