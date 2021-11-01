РИАМО - 1 ноя. С начала текущего года почти 149 тыс. участков осмотрели земельные инспекторы Подмосковья для выявления нарушений на частных землях в регионе, сообщает пресс-служба регионального Минмособлимущества.

Это составило 84% от объема, запланированного к осмотрам на 2021 год. До конца года инспекторы осмотрят еще свыше 27 тыс. участков.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, за 2 недели были осмотрены 5 тыс. земельных участков Подмосковья. Общее количество осмотренных с начала года земель составило 149 тыс. участков. Нарушения обнаружили на 51 тыс. из них.

Как уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, лидерами по проделанной работе в текущем году стали муниципальные земельные инспекторы городских округов Солнечногорск, Воскресенск, Щелково, Дмитровский, Домодедово, Можайский, которые выполнили 97-100% от годового плана по осмотрам. В этих округах земинспекторы осмотрели от 5,3 тыс. до 9 тыс. участков.