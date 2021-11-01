РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Призовые места на первенства Москвы и Подмосковья «Осень-2021» заняли юные футболисты команды «Заречье» Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Футболисты завершили сезон «Осень-2021» в первенстве Москвы и Московской области.В нем принимали участие более 100 клубов и школ среди различных возрастов. Турнир длился 2 месяца - в сентябре и октябре. Общее число футболистов, выступавших за Подольск в составе ФСК «Заречье», - более 60.

Подольские спортсмены представляли команды в 5 возрастных категориях. Так, в возрастных дивизионах места распределились следующим образом: в серебряном плей-офф второе место заняла команда «2011 года рождения»; в золотом плей-офф победила команда «2012 года рождения»; команда «2013 А» заняла четвертое место в серебряном плей-офф; в бронзовом плей-офф победила команда «2013 Б»; команда «2014 А» также заняла первое место в серебряном плей-офф; «2014 Б» - второе место в золотом плей-офф, а команда «2015»- четвертое место в серебряном плей-офф.

В каждой команде по статистике организаторов первенства были и лучшие игроки. Так, лучшими на первенстве WINNERGI CUP Москвы и Московской области по футболу сезон «Осень-2021» были признаны: Вячеслав Свистунов (нападающий) на первом месте, на втором - Тимофей Мазнев (нападающий), на третьем - Родион Пименов (нападающий). Всего организаторы выделили 14 отличившихся игроков.