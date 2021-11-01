РИАМО - 1 ноя. Во Всероссийской переписи населения в Московской области приняло участие 56,8% жителей. В число округов-лидеров в Московской области по доле жителей, которые приняли участие в переписи, вошли Ленинский округ (97,5%) и Истра (89,6%), сообщает пресс-служба Мосстата.

В число лидеров также входят Наро-Фоминский округ (84,5%), Лосино-Петровский (84,3%), Лотошино (80,3%), Шатура (76,9%), Солнечногорск (75,5%), Волоколамский округ (72,2%), Химки (72%), Долгопрудный (69,6%), Талдомский округ (66,9%), округ Пушкинский (66,1%).

Бронницы стали лидерами по доле участников переписи, которые заполнили переписные листы на сайте госуслуг - 56,5%. По этому показателю в Подмосковье также лидируют Мытищи (53,4%), Щелково (48,7%), Дубна (43,9%), Подольск (42,9%), Электросталь (42,2%), Клин (41,8%), Протвино (41,7%), Богородский округ (41,5%), Орехово-Зуевский округ (40,2%).

По всему Подмосковью переписные листы на госуслугах заполнили 32,6% участников переписи, данные 64,6% участников переписи занесли переписчики, а 2,8% участников переписи посетили стационарные переписные участки.

Всероссийская перепись населения - 2020

Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг. Для этого достаточно создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru и ввести данные своего СНИЛС. После заполнения переписного листа приходит QR-код, который необходимо предъявить переписчику, крайний срок – 8 ноября.

Россиянам и гражданам, проживающим на территории страны больше года, необходимо ответить на 33 вопроса. В том числе 23 вопроса касаются социально-демографических характеристик и 10 - жилищных условий. Помимо онлайн-участия в переписи, доступна возможность посетить переписной пункт или дождаться переписчика дома.

По итогам первой недели проведения Всероссийской переписи населения Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству собранной информации.

Кроме того, Московская область вошла в десятку регионов-лидеров России по активности участия в онлайн-переписи.

Как принять участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году>>