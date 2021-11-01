РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Полностью заменить плиточное покрытие на Славянском бульваре в Подольске планируют в 2022 году, следует из ответа комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, появившемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Ранее депутат округа Михаил Чириков обращался к главе Подольска по вопросу изыскания денежных средств на замену плитки на Славянском бульваре.

Из ответа следует, что реконструкция покрытия Славянского бульвара будет включена в план по благоустройству на 2022 год.