РИАМО - 1 ноя. В Наро-Фоминском и Раменском округах после вмешательства Минэкологии Подмосковья вывезли незаконно размещенные отходы, сообщает пресс-служба министерства.

«В Наро-Фоминском округе в ходе строительства дороги вблизи села Каменское дорожное полотно отсыпали строительными отходами. А в Раменском округе строительная компания разместила отходы на сельскохозяйственных землях», - отметил зампред правительства области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин

По его словам, мусор около села Каменское был вывезен силами администрации сельского поселения Атепцево. В Раменском округе свалку ликвидировали сами нарушители в рамках административного дела.

Он подчеркнул, что также по настоянию Минэкологии области организовали ликвидацию большой свалки строительных и древесных отходов в поселке Володарского Ленинского округа. Часть мусора рабочие уже вывезли.