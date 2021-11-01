РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Жителей микрорайона Кузнечики Подольска просят не парковать машины на пустыре на Флотском проезде до наступления заморозков, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей домов на Флотском проезде просят не парковать до наступления устойчивых отрицательных температур и выпадения снега автомобили на стихийной автостоянке на пустыре (возле КНС «Кузнечики», вблизи домов 3, 7).

В период осенних осадков грязь с пустыря колесами выносится на автодороги микрорайона, на пустыре разрушается верхний плодородный слой почвы и растительность. На Флотском проезде в настоящее время оборудуют дополнительные парковочные места взамен неиспользуемых выступов асфальта.

Листовки с информацией об этом в понедельник были розданы автомобилистам, припарковавшимся в данном месте. Территориальное управление примет меры к перекрытию въезда на стихийную автостоянку до наступления морозов и промерзания почвы. Автолюбители, не выполнившие рекомендации, будут привлечены к административной ответственности за вынос грязи на дороги общего пользования и за парковку на зеленых насаждениях.