РИАМО - 1 ноя. Местами в Московской области в ближайший час с сохранением до 10 часов 2 ноября прогнозируется туман, видимость ухудшится до 200-700 м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

При тумане снижается видимость, могут возникнуть затруднения в движении транспорта, а еще возрастает вероятность дорожных аварий.

В непогоду жителям региона, которые страдают сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам посоветовали быть предельно внимательными при переходе проезжей части дорог. А водителям рекомендовали снизить скорость движения и соблюдать ПДД. Также следует включить противотуманные фары и фонари.

Жителям региона напомнили, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, он будет действовать с 21 часа 1 ноября до 9 часов 2 ноября.

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