РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. В подмосковном Красногорске с начала года работы по обустройству доступной среды для инвалидов провели по 12 адресам, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Объекты общего пользования установлены с учетом требований доступности для людей с ограниченными возможностями. Основной целью программы «Доступная среда» является обеспечение максимального комфорта для инвалидов.

«Программа носит адресный характер – администрация горокруга Красногорск работает по заявкам Минсоцразвития и частично по заявкам управляющих компаний. У нас есть возможность направлять бюджетные средства только в дома, где живут инвалиды», - отметила начальник отдела эксплуатации жилого фонда в управлении ЖКХ администрации округа Ольга Рожкова.

После получения заявки происходит комиссионный выезд, проводится обследование входных групп на предмет технической возможности установки пандусов. Заявка обрабатывается около полугода. В благоустройство доступной среды входит установка пандуса и порожков, снижение бордюрного камня.

Владимир Маликов проживает в доме 14 по Подмосковному бульвару с момента сдачи постройки в 2014 году. После несчастного случая он оказался прикованным к креслу-коляске и с 2018 года оформил инвалидность. В доме уже был оборудован пандус от застройщика, который является непригодным для самостоятельного спуска за счет высокого угла наклона. Для того, чтобы выйти на улицу Маликову требовалась помощь.

В апреле этого года они с супругой подали заявку для установки пандуса в администрацию, а в начале октября пандус был установлен.

«Я рад, что наконец появился полноценный пандус, пологий и длинный с поворотной площадкой. Для меня особенно важно, теперь могу спуститься и подняться самостоятельно», - сказал житель.

Помимо пандуса, для Маликова были оборудованы скаты на его этаже для доступа на эвакуационный балкон, что соответствует технике безопасности.

На данный момент в Красногорске установлено 12 входных групп, в которых оборудовано 13 пандусов. Оставить заявку на установку пандуса в отдел эксплуатации жилого фонда можно по телефону: 8 (495) 562-42-52.