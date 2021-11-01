РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. В подмосковном Красногорске с начала года работы по обустройству доступной среды для инвалидов провели по 12 адресам, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.
Объекты общего пользования установлены с учетом требований доступности для людей с ограниченными возможностями. Основной целью программы «Доступная среда» является обеспечение максимального комфорта для инвалидов.
После получения заявки происходит комиссионный выезд, проводится обследование входных групп на предмет технической возможности установки пандусов. Заявка обрабатывается около полугода. В благоустройство доступной среды входит установка пандуса и порожков, снижение бордюрного камня.
Владимир Маликов проживает в доме 14 по Подмосковному бульвару с момента сдачи постройки в 2014 году. После несчастного случая он оказался прикованным к креслу-коляске и с 2018 года оформил инвалидность. В доме уже был оборудован пандус от застройщика, который является непригодным для самостоятельного спуска за счет высокого угла наклона. Для того, чтобы выйти на улицу Маликову требовалась помощь.
В апреле этого года они с супругой подали заявку для установки пандуса в администрацию, а в начале октября пандус был установлен.
«Я рад, что наконец появился полноценный пандус, пологий и длинный с поворотной площадкой. Для меня особенно важно, теперь могу спуститься и подняться самостоятельно», - сказал житель.
Помимо пандуса, для Маликова были оборудованы скаты на его этаже для доступа на эвакуационный балкон, что соответствует технике безопасности.
На данный момент в Красногорске установлено 12 входных групп, в которых оборудовано 13 пандусов. Оставить заявку на установку пандуса в отдел эксплуатации жилого фонда можно по телефону: 8 (495) 562-42-52.
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