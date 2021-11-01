РИАМО - 1 ноя. Сваи начали забивать в рамках строительства четырех надземных переходов на Лобненском шоссе. Также идут работы по устройству фундаментов опор, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Работы ведутся в рамках реконструкции Лобненского шоссе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Движение откроют в конце следующего года.

«Надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, также идут работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству локальных очистных сооружений. Кроме того, продолжается возведение моста протяженностью 25 м через реку Мещериху.

Рабочие реконструируют участок от пересечения ул. Ленина и Краснополянского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе.

Всего предстоит отремонтировать участок длиной 3 км по основному ходу, а с учетом боковых проездов - более 6 км. Будет расширена до 7 полос проезжая часть. Также будут оборудованы освещение и тротуары.

Кроме того, появятся 6 остановок для общественного транспорта, а также шумозащитные экраны высотой 6 м.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно на полчаса.

Также улучшится транспортная доступность деревень Чашниково и Носово, обеспечен подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям.

По основному ходу машины смогут ехать со скоростью до 80 км/ч, а на съездах скорость движения составит 50-70 км/ч.