РИАМО - 1 ноя. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал состав команды для участия в ноябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года, сообщает Nation News.

Он отметил, что выбор был сделан в пользу футболистов, у которых есть опыт участия в серьезных встречах. Только один игрок не относится к идущим в бой «старикам».

«Все, кроме Сергеева, уже играли в сборной. И Тюкавин, и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную, но они будут под рукой, никуда не уедут. Они в любой момент могут оказаться и в первой сборной», — сообщил Карпин.

Всего в состав российской команды вошли 29 футболистов. Ранее от приглашения в сборную отказался лучший бомбардир в истории отечественных футбольных чемпионатов Артем Дзюба.