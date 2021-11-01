РИАМО - 1 ноя. Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении людей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД РФ.

Колокольцев во время торжественной церемонии напомнил, что российская история содержит много ярких примеров доблести и отваги.

«Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего – по зову сердца», - сказал он.

Обращаясь к награжденным, Колокольцев отметил, что их героические поступки получили высокую оценку руководства страны и министерства.

«Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций министерства, основанных на верности присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели», - добавил министр.