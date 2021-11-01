РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье завершился текущий ремонт двух подстанций и поста скорой медицинской помощи, в учреждениях отремонтировали кровлю и фасад, провели внутренние отделочные работы, а также заменили коммуникации, двери и окна, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Две подстанции отремонтировали в Мытищах и Королеве, в городском округе Пушкинский провели ремонт Софринского поста скорой помощи.

«Ремонт медучреждений – одна из приоритетных задач для нас. Ведь специалистам необходимо восстанавливать свои силы в благоустроенной и уютной обстановке, чтобы справляться с такой колоссальной нагрузкой, которая сейчас легла на врачей», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что для комфорта медицинских работников в регионе уже отремонтировали более 20 учреждений здравоохранения и сейчас эта работа продолжается.

Ранее ремонт подстанций скорой медицинской помощи был проведен в Воскресенске, Реутове, Клину и Чехове. Также были отремонтированы Дедовский, Реутовский и другие посты скорой помощи.