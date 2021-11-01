РИАМО - 1 ноя. Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал уделить внимание сбалансированному питанию после перенесенного коронавируса. По его словам, это поможет устранить воспаления в организме, сообщает Nation News.

Врач напомнил, что после болезни у пациентов наблюдается повышенная свертываемость крови. Это можно решить, в том числе, с помощью правильных продуктов.

«Противовоспалительным и иммуностимулирующим действием обладает морская рыба, такая как скумбрия, сельдь, сардины и горбуша. Стоит включить в рацион кисломолочные напитки и грубые крупы, такие как гречка и овсянка», - сказал Гинзбург.

Кроме того, он посоветовал есть больше овощей и фруктов. А от повышенной свертываемости помогут ягоды: малина, ежевика, клюква и брусника.

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