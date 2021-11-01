РИАМО - 1 ноя. В следственные органы передали дело о возможном изнасиловании 21-летней девушки в отделении полиции на территории района Люблино столицы, сообщается на сайте московского главка МВД РФ.

Московские полицейские задержали 27-летнего мужчину и 21-летнюю девушку 12 августа. Задержанных доставили в отдел полиции в Люблине. Мужчину подозревали в мошенничестве, а девушка была допрошена в качестве свидетеля.

На следующий день после допроса девушка подала заявление. В нем она рассказала, что в здании полиции сотрудник правоохранительных органов якобы совершил в отношении нее противоправные действия.

Все материалы, которые были собраны специалистами по данному делу, переданы в следственные органы.

Ранее в Сети опубликовали информацию о том, что якобы пьяный сотрудник полиции изнасиловал девушку в отделении МВД в районе Люблино. Инцидент произошел в августе, а СК отказался рассматривать поданное заявление.