РИАМО - 1 ноя. Дело о возможном изнасиловании 21-летней девушки в отделении полиции столичного района Люблино передано в следственные органы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что 12 августа полицейские задержали 27-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Их доставили в отдел полиции района Люблино. Мужчина подозревался в мошенничестве, а девушку допросили в качестве свидетеля.

На следующий день девушка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы по данному делу были переданы в следственные органы.

Ранее в Сети появилась информация, что якобы пьяный полицейский изнасиловал девушку в отделении МВД в раоне Люблино в августе, а СК отказался рассматривать заявление о преступлении.