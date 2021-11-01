РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Юнармейцы подмосковного Подольска убрались в двух местах, посвященных памяти погибших во время Великой Отечественной войны солдат, сообщается в группе «Юнармия | г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В конце октября активисты местного штаба «Юнармии» провели уборку места, где перезахоронено со всеми воинскими почестями более 2 тыс. героев воинов 43 Армии РККА, погибших в 1941 году.

Также была проведена уборка вблизи деревни Лопатино, на месте гибели военного летчика Виктора Талалихина.