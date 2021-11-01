РИАМО - 1 ноя. За минувшие стуки в Подмосковье подтвердили 2866 случаев коронавируса, Больше всего случаев зафиксировали в Одинцове (251) и Мытищах (219), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

165 новых случаев заражения выявили в Солнечногорске, 151 – в Подольске, 137 – в Сергиевом Посаде, 114 – в Домодедове, 111 - в Королеве, 104 – в Ленинском округе, 102 – в Химках, по 96 – в Балашихе и Дмитрове, 92 – в Коломне, 87 – в Красногорске, 85 – в Чехове.

Еще 80 случаев заболевания зарегистрировали в Раменском, 68 – в Лыткарине, 67 – в Дубне, 66 – в Истре, 60 – в Орехово-Зуеве, 58 - в Воскресенске, 48 – в Лобне, 41 – в Егорьевске, 38 – в Талдоме, по 35 – в Жуковском, Зарайске, Фрязине и Волоколамске, 30 – в Реутове, 32 – в Богородском округе, 29 – в Ивантеевке.

По 26 новых случаев коронавируса выявили в Долгопрудном, Ступине, Можайске и Краснознаменске, 21 – в Люберцах, 19 – в Серебряных Прудах, 18 – в Павловском Посаде, 16 – в Клину, по 14 – в Котельниках, Щелкове и Серпухове, по 13 – в Бронницах и Пущине, 10 – в Наро-Фоминске.

Еще по восемь случаев инфицирования подтвердили в Электрогорске и Электростали, семь – в Шатуре, пять – в Кашире, четыре – в Луховицах, по три – в Дзержинском и Пушкине, два – в Красноармейске, по одному – в Лотошине, Власихе и Рузе.

Ни одного нового случая на зафиксировали в Звездном городке, Лосино-Петровском, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале, Черноголовке и Шаховской.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 521 361 случай заболевания, скончались 8806 пациентов, выздоровели и выписались 450 111 человек.

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