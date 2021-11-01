РИАМО - 1 ноя. Российское правительство выделит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции для граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На данные средства планируют приобрести препараты для 2 млн россиян. Финансы будут направлены в основном на пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.

Еще планируется закупить концентраторы кислорода с высокой производительностью. На это выделят более 5 млрд рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в стране начнут использовать препараты для лечения коронавируса.

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