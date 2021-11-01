РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. В Красногорскую городскую больницу №1 поступили два тренажера для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Они установлены в реабилитационном отделении филиала «Петрово-Дальнее».​ Пациенты уже начали проходить лечение на баланс-тренажере, а также на велотренажере активно-пассивной тренировки конечностей.

На баланс-тренажере проводится тренировка равновесия и координации пациента. Система настроена на отработку фазы опоры и переноса ходьбы, что позволяет выработать устойчивость и снизить риск возникновения падений. Тренажер разработан для вертикализации пациента и совершения самостоятельного «первого шага».​

На велотренажере активно-пассивной тренировки конечностей проходят реабилитацию пациенты как с полной, так и с частичной утратой двигательных функций. Оборудование направлено на уменьшение двигательного дефицита. В системе имеются 3 программы на выбор: «неврология», «ортопедия», «кардиология». Если, например, у пациента нет активных движения в ноге, то тренажер работает за него, но при появлении малейших признаков самостоятельного движения, система улавливает их и настраивает программу тренировки.