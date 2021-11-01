РИАМО - 1 ноя. Самолечение при коронавирусе способно привести к серьезным осложнениям даже при слабовыраженном течении болезни, обращаться к врачу необходимо сразу после появления температуры, об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

«Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде – это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», – сказала Лапа в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что в каждом лечении есть период «окна», занимающий примерно неделю. Если за этот отрезок времени человек будет проводить правильное лечение – он выздоровеет быстрее, в противном случае - болезнь может перейти в хроническую стадию, интоксикация вырастет, а иммунитет ослабнет.

По словам врача, некоторые пациенты могут болеть коронавирусом месяц и не принимать никаких лекарств кроме противовирусных препаратов. Такой подход к лечению представляет серьезную опасность для здоровья из-за возможного развития тяжелого постковидного синдрома.

«С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида», – сказала Лапа.

Генеральный директор Центра иммунокоррекции подчеркнула, что в борьбе с Covid-19 важна вакцинация, так как вероятность заболеть коронавирусом после прививки снижается, а если заболевание все же произойдет, то протекать оно будет в облегченной форме.

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