РИАМО - 1 ноя. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для наступления эффекта от принятых в стране мер против коронавируса нужно время, не стоит ждать изменений сразу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

С 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Главы российских регионов ввели систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей.

«Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время», — сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве страны по борьбе с Covid-19.

Ранее глава государства назвал ситуацию с коронавирусом в РФ очень сложной.

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