РИАМО - 1 ноя. С понедельника жители поселения Рязановское новой Москвы могут добираться на маршрутках сервиса «По пути» до станции МЦД Силикатная и обратно, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Эта услуга коснется свыше 20 тыс. местных жителей. Автопарк маршруток расширен на 15 штук.

«Мы видим, что наши автобусы высоко востребованы у пассажиров и спрос на них только растет. Уже за первый месяц работы «По пути» в полном режиме автобусы перевезли 22 тыс. человек, многие пассажиры пользуются ими ежедневно», - сообщил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Сервис «По пути» был запущен в новой Москве в сентябре этого года. Изначально, он отвозил жителей отдаленных районов ТиНАО, где нет метро, до ближайшей станции подземки – «Прокшино». Стоимость проезда составляет 46 рублей.

Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве>>