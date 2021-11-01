РИАМО - 1 ноя. В помещении на Коровинском шоссе в столице выявили незаконное производство и оборот алкогольных напитков. По данному факту проводится расследование, сообщили РИАМО в Росалкогольрегулировании.

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу провели рейд с сотрудниками правоохранительных органов с 27 по 30 октября, во время которого и выявили незаконное производство алкоголя.

Специалисты обнаружили одну комплектную установка для производства нелегальной алкогольной продукции, свыше 94 тыс. единиц готовой алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки и более 31 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также стеклотару и комплектующие.

В настоящее время оборудование, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и комплектующие изъяты и переданы на ответственное хранение в АО «Росспиртпром».