РИАМО - 1 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что система здравоохранения сейчас испытывает дополнительную огромную нагрузку, сообщает Nation News.

«Система здравоохранения сегодня работает с дополнительной огромной нагрузкой по количеству заболевших. Мы видим, что отвлечения ресурса на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией можно избегать именно путем вакцинации», — сказал глава российского кабмина.

Правительство выделило свыше 5 млрд рублей на закупку специализированного оборудования, который поможет восполнить нехватку кислорода.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране складывается очень сложная ситуация с распространением Covid-19, и добавил, что такого числа инфицированных в России никогда не было.

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