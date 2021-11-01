РИАМО - 1 ноя. Столичная прокуратура начала проверку после пожара, произошедшего в понедельник на строительной площадке в Проектируемом проезде на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в пожаре пострадал мужчина 1981 г.р., с ожогами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законных требований об охране труда и пожарной безопасности.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.