РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Дежурные группы в детсадах подмосковного Подольска приняли более 900 воспитанников на Covid‑выходных, они будут работать до 3 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

Более 90 дежурных групп открыли на базе детских садов округа с 28 октября на время Covid‑выходных. Они будут работать до 3 ноября. В рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических требований дежурную группу могут посещать не более 12 детей разного возраста.

Родители могут заявить о необходимости привести ребенка в дежурную групп до 3 ноября. Для этого нужно поставить в известность заведующего образовательной организации.

Также при возникновении вопросов о работе дежурных групп можно обратиться к специалистам дошкольного отдела комитета по образованию администрации городского округа по телефону: 8 (496) 763-61-69.

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