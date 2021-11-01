РИАМО - 1 ноя. Жители Подмосковья могут проголосовать на портале «Добродел» за лучшего врача. Голосование в номинации «Народный доктор Московской области» стартовало в понедельник, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Конкурс проходит уже не в первый раз. Всего заявлено свыше 24 тыс. взрослых и детских врачей.

«Мы не первый год проводим подобный конкурс. В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела. И жители Подмосковья могут поддержать любимых докторов, тем самым высказав им благодарность за их нелегкий труд», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Голосование продолжится до 1 декабря. Будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор». Подведение результатов проводится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.