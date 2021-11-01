РИАМО - 1 ноя. Утром в понедельник количество пассажиров в общественном транспорте Подмосковья сократилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Число школьников в автобусах уменьшилось почти на 93% по сравнению с прошлым понедельником и на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общее количество поездок льготных категорий граждан сократилось на 50%.

Утром на железнодорожном транспорте совершено более 1,1 млн поездок, что на 14,6% меньше по сравнению с прошлым понедельником.

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в общественном транспорте региона усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер. Проезд в транспорте возможен только в защитных масках. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

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