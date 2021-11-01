РИАМО - 1 ноя. Розыгрыш лимитированной серии транспортных карт «Тройка», приуроченной к 95-летию компании «Мострансавто», состоится в социальных сетях для пассажиров компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Условия конкурса будут объявлены компанией позже. Ограниченная коллекция карт имеет уникальный дизайн и не предназначена для продажи.

Сегодня оплата проезда с помощью транспортной карты «Тройка» доступна в более чем 2,7 тыс. автобусов компании «Мострансавто», курсирующих по более чем 700 маршрутам в Подмосковье.

Отсчет возраста компании «Мострансавто» ведется с 1926 года – тогда отдел коммунального хозяйства Богородска (современный Ногинск) приобрел автобус для маршрута «Богородск — Электропередача». Через десятилетие после приобретения первого автобуса «Мострансавто» обслуживало 13 пригородных линий в шести районах области.

Сегодня автопарк компании насчитывает около 5 тыс. автобусов, которые ездят на более чем 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородных маршрутах.

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