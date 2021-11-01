РИАМО - 1 ноя. Тело экс-директора Таджикского алюминиевого завода Михаила Синани с огнестрельным ранением найдено в квартире дома на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС.
«В квартире дома 14, корпус 2, по улице Академика Пилюгина с огнестрельным ранением найден мертвым бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани 1931 года рождения», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.
Труп мужчины обнаружила его дочь.
Правоохранительные органы проводят установление обстоятельств и причин данной трагедии.
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