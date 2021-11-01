РИАМО - 1 ноя. Завершено расследование уголовного дела в отношении журналиста и советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова. Следователи ФСБ предоставили арестованному и его адвокатам материалы для ознакомления, сообщает Федеральное агенство новостей.

В ближайшее время обвинительное заключение планируют направить в прокуратуру. После того, как его утвердят, должно последовать судебное разбирательство.

Бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля прошлого года по подозрению в государственной измене.

По данным ФСБ, он мог передавать секретные данные в НАТО. Следователи считают, что Сафронов мог быть завербован чешскими спецслужбами.

По решению суда он будет находиться под арестом до 7 января 2022 года.