РИАМО - 1 ноя. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спасский ответил на вопросы Всероссийской переписи населения на портале госуслуг. По его словам, это действительно удобно: опрос занимает не более 15 минут, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для жителей Ленинского округа пройти перепись по месту проживания – задача крайне важная. Актуальная статистика позволит скорректировать жизненно важные для округа нормативы, в том числе по социальным объектам, количеству сотрудников полиции, пожарной охраны, скорой помощи и многие другие», - пояснил Спасский.

Он уточнил, что в настоящий момент официальная статистика опирается на данные, полученные более 10 лет назад. Согласно им, население муниципалитета составляет порядка 180 тыс. человек при том, что реальное количество проживающих на территории округа приближается к 300 тыс.

На сегодняшний день перепись прошли порядка 180 тыс. жителей Ленинского округа.

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно до 14 ноября. Переписаться можно самостоятельно на портале госуслуг, на переписном участке или дождаться переписчика у себя дома.