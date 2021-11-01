РИАМО - 1 ноя. Завершается капитальный ремонт восьмиэтажного жилого дома в районе Хамовники. Работы планируют завершить до зимы, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Здание располагается по адресу: улица Хамовнический Вал, 14. Дом был построен по типовой серии, разработанной в 1954 году, также их называют дома сталинского типа. Квартиры в здании 2- и 3-комнатные, а высота потолков - 3 м. В доме 8 этажей, а его фасад украшен декоративными элементами, в подъезде — геометрический орнамент.

В июне этого года начался капитальный ремонт. Сейчас уже почти полностью заменили инженерные системы, в том числе теплоснабжение и водоотведение. Также заканчиваются работы в подвальных помещениях и на фасаде дома. Специалисты загерметизировали межпанельные швы. Предполагается, что все работы завершат до конца осени.

В программу капитального ремонта в Москве включено более 28 тыс. домов общей площадью свыше 258 млн кв. м, в которых запланированы ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.