РИАМО - 1 ноя. 2 ноября на Новодевичьем кладбище в столице пройдет прощание с диктором, тележурналистом Игорем Кирилловым, сообщает РИА Новости.

Кириллов умер на 90-м году жизни. Он скончался в больнице 30 октября после продолжительной болезни. Кириллов был самым известным советским тележурналистом и символом отечественного телевидения.

«Прощание состоится завтра в 12:00 на Новодевичьем кладбище», - сказал родственник диктора.

Ранее соболезнования в связи со смертью диктора выразил глава государства Владимир Путин. Он назвал диктора блестящим профессионалом, а также отметил, что Кириллов подходил к работе творчески.

Кириллов на протяжении 20 лет вел программу «Время». Также Кириллов ежегодно вел парады 9 Мая на Красной площади в столице. Кроме того, диктор рассказывал о самых значимых событиях, которые происходили в стране, например, о полете Юрия Гагарина в космос.

С конца 1970-х легендарный диктор также некоторое время выступал с новогодним обращением к жителям страны вместо первых лиц. Он был самым узнаваемым голосом телевидения.