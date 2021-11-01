РИАМО - 1 ноя. В текущем году три московские парковки были переоборудованы в парклеты – уличные локации городского пространства с лавочками и столами для отдыха, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Парклеты расположились по следующим адресам: Пятницкая улица, д. 66, стр. 1, Даев переулок, д. 2, Никитский переулок, д. 2.

Новые локации заняли 8 парковочных мест, в то время как эффективность общественного пространства после их появления увеличилась в несколько раз.

Ранее парковочными местами пользовались не более 10 человек в сутки, сейчас парклетами пользуются несколько сотен человек в день. Особенно востребованы локации в теплую погоду.

Для учета общественного мнения о продолжении строительства парклетов в городе будет запущено голосование. Сейчас оставить отзыв о парклетах можно, отсканировав QR-коды, расположенные на них.