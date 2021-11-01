РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Свыше 30 детей проходят лечение от коронавирусной инфекции в подмосковном Красногорске, сообщила заведующая детским инфекционным отделением Красногорской горбольницы №2 Аида Бицуева.
Временно исполняющий полномочия главы горокруга Всеволод Волосевич и красногорские волонтеры передали медикам детского инфекционного отделения фрукты в рамках акции «Спасибо врачам».
«Обстановка с Covid-19 сейчас серьезная. Мы видим рост заболеваемости среди детей. Более того, дети стали поступать в более тяжелом состоянии, чем в предыдущие волны. Сейчас у нас проходят лечение 34 ребенка», - сообщила Бицуева.
По ее словам, лечение в Красногорске проходят юные пациенты со всей Московской области. У одного из самых маленьких пациентов отделения, 2-месячного мальчика, наблюдается поражение легких до 50%.
«Медики сейчас находятся в стрессовых условиях. Конечно, мы хотели хоть как-то поддержать медицинский персонал. Вместе с партией «Единая Россия» привезли фрукты», - отметил Волосевич.
Он призвал всех, кто еще не сделал прививку от Covid-19, пройти вакцинацию.
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