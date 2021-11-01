РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 ноя. В сквере микрорайона Юбилейный в Королеве установили более 30 новых скамеек, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центральном сквере микрорайона Юбилейный подходит к концу благоустройство. Практически закончен капитальный ремонт: полностью заменена плитка на центральной аллее, заасфальтированы дорожки, обновлены бордюры и отремонтирован фонтан.

Более того, по просьбам жителей в сквере установили 32 новых скамейки и 22 урны для мусора.

В сквере также планируется заменить освещение и сделать переход напрямую от ТЦ «Вертикаль» к скверу.