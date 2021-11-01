РИАМО - 1 ноя. 1,5 тыс. контролеров следят за ношением масок в общественном пассажирском транспорте Москвы, эту работу усилили в период эпидканикул, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты», - уточнил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, что в столице на сегодняшний день увеличивается число заболевших коронавирусом, поэтому горожан и гостей Москвы призывают соблюдать простые меры безопасности в транспорте. Это нужно, чтобы защитить себя и окружающих от инфекции.

«В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров», - подчеркнул Султанов.

По его словам, на фоне роста числа случаев заболевания больше граждан начинают осознавать важность ношения масок в общественных местах.

«99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки. Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна», - подчеркнул руководитель ГКУ «Организатор перевозок».

Он добавил, что если маска неправильно надета, то контролер может выписать постановление о нарушении. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.

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