РИАМО - 1 ноя. По «Пушкинской карте» в Подмосковье купили 2,2 тыс. билетов на культурные мероприятия. Приобрести билеты по карте можно более чем на 500 мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Купить билеты по «Пушкинской карте» можно в 27 домов культуры, 14 музеев, 8 театров и 2 концертные организации.

Чаще всего билеты по «Пушкинской карте» покупали на спектакли «Дядя Ваня», «Вишневый сад» Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Среди экспозиций наибольшим спросом пользовались билеты на выставки музея «Новый Иерусалим», Серпуховского историко-художественного музея, музея Чехова «Мелихово» и музея-заповедника Чайковского.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Им нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить учетную запись, установить приложение «Госуслуги.Культура», авторизоваться в нем и запросить оформление карты, подтвердить выпуск карты и сделать селфи.

После оформления карты нужно посмотреть афишу с помощью приложения, на сайте «Культура.рф» или на портале учреждения культуры и выбрать мероприятие. Билет можно купить на сайте или в кассе. На мероприятие нужно прийти с паспортом.