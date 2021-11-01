РИАМО - 1 ноя. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране складывается очень сложная ситуация с распространением Covid-19, и добавил, что такого числа инфицированных в России никогда не было. Об этом сообщает kp.ru.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. Больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

Он отметил, что в стране уже разрабатываются и скоро будут использоваться препараты для лечения Covid-19. При этом российский лидер подчеркнул, что универсальным средством от коронавируса является прививка.

В России в последние недели наблюдается рост числа случаев коронавируса, часто отмечаются рекорды по суточному выявлению случаев инфицирования.

За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса, с начала пандемии в стране выявили 8 554 192 случая заболевания.

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