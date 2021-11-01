РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. Молодогвардейцы и депутат Госдумы РФ Александр Толмачев оказывают волонтерскую помощь жителям Щелкова, это может быть и транспортировка продуктов или доставка пожилых людей до медучреждения, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В это непростое время помощь нужна многим. Кто-то нуждается в продуктах, кто-то в помощи с транспортировкой. Теперь для этого в округе будет действовать «машина добра»», - отмечается в сообщении.

Обратиться за услугой можно по телефонам: горячая линия проекта #МЫВМЕСТЕ — 8(800)200-34-11; горячая линия проекта #МЫРЯДОМ — 8(800)201-91-21.